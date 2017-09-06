北韓核試驗威力大幅上修 已逾10倍廣島原爆

日本防衛大臣小野寺五典稍早將北韓3日核試驗之爆炸當量上修至160千噸。（擷取自《NHK》畫面）

2017-09-06 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓3日進行第六次核試驗，並宣稱已經擁有氫彈技術，引起國際社會高度戒備，本次試爆威力從日本政府原預估的70千噸爆炸當量，到昨（5日）防衛大臣小野寺五典對外宣布的120千噸，數據持續上修，小野寺今（6日）稍早又向媒體表示，再度將試爆威力上修至160千噸，相當於廣島核爆威力的10倍以上。

根據日媒《NHK》報導，小野寺稍早對媒體指出，全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）把核試驗造成的地震從芮氏規模6.0上修至芮氏規模6.1，據此估算其爆炸威力達160千噸，較昨日公布的120千噸上修不少。有關單位指出，這代表北韓本次核試驗為「氫彈」的可信度更加提升，引發日、美等國的高度警戒。

美國在廣島投下的原子彈爆炸當量為16千噸，而這次北韓核試驗產生的爆炸當量為160千噸，超過前者達10倍之多，更早已達到氫彈級別的100千噸，根據監測北韓的網站「38North」昨貼出的衛星照，顯示豐溪里核試驗場的周邊已出現明顯變化，許多地區都出現土石流的狀況，令專家直言此次試爆的規模與威力都更勝以往。