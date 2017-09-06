斷石油會讓北韓氣噗噗？ 中國官媒刪文被日媒逮到

中國官方媒體曾發表社論，主張不應實行石油禁運，因為會與北韓交惡。該篇文章已經被刪除。示意圖。（資料圖，路透）

2017-09-06 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓進行第六次核試引起國際社會高度反彈，美日兩國欲向聯合國安理會提案，打算對北韓實施石油禁運，但中國與俄羅斯卻認為應以談判代替施壓，態度曖昧地否決美日立場。據日媒指出，中國官方媒體《環球時報》在4日曾發表社論，表示禁運石油恐導致中國與北韓間「全面、公開的對立」，這並不符合中國的利益，而該篇文章已經遭到刪除，原因不明。

據日媒《每日新聞》與日本版《路透》報導，《環球時報》於4日以《中國該如何應對朝鮮新核試》為題，發表了一篇社論，內容指出，在北韓進行核試後，聯合國安理會必定會討論相關制裁，「但我們認為，儘管中國社會對朝鮮（北韓）舉行新的核試驗很生氣，我們還是要避免衝動，中國不應輕易同意對朝鮮採取類似全面禁運的極端制裁手段。」

文章指出，就算中國採取切斷對北韓的石油供應、關閉邊界等行動，也不能確保可以阻止北韓，但中國與北韓間「全面、公開的對立將很可能發生」，會成為一段時間內朝鮮半島議題「最突出的矛盾」，也實現了美國與韓國想將北韓問題「外包」給中國的目的，而這不符合中國的國家利益。

然而，這篇文章已從《環球時報》上刪除，只剩在《新浪新聞》與其它中國網路媒體上，可以找到轉載過的原文。