倫敦惡火陰影纏身 逾20位倖存者企圖輕生

今年6月14日凌晨，英國倫敦葛蘭菲爾塔驚傳大火，造成逾79人死亡。（法新社）

2017-09-06 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦葛蘭菲爾塔（Grenfell Tower）今年6月驚傳火警，整棟大樓遭惡火吞噬，造成逾79人死亡。慈善組織「沉默自殺」（Silence of Suicide）表示，根據調查指出，意外發生至今，至少有20名倖存者、目擊者，疑走不出陰影試圖輕生。

《BBC》報導，「沉默自殺」創始人格林威（Yvette Greenway）表示，當時幫忙救助火災倖存者的「Justice4Grenfell」等志工單位，近日提供他一份數據報告，內文提到，過去兩個多月來，許多住戶仍經常憶起當時慘況，有些人則覺得被孤立，並對地方政府提供的救助大感不滿，靠著酒精與藥物麻醉自我，逾20人企圖自殺。

格林威解釋，災難發生後，每個人在不同時期，會受到不同影響，多數人因此罹患創傷壓力症候群（PTSD），出現抑鬱、焦慮與自殘等嚴重程度不一的情形，這些人在未來30年內，都需要長時間的心理輔導，甚至更久。

據悉，24層樓高的葛蘭菲爾大樓，當地時間6月14日凌晨，44歲住戶、衣索比亞籍計程車司機科貝迪（Behailu Kebede）居住的4樓16號房内，1台壞冰箱突然爆炸，導致這起悲劇發生。

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