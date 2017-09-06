叫美收手？ 中國官媒：北韓寧願吃草也要核武

《環球時報》發表評論指出，美國的強硬制裁只會適得其反。（資料圖 美聯社）

2017-09-06 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕北韓3日進行第六次核試驗，並宣稱已經擁有氫彈技術，引起國際社會高度戒備，同時也讓美日與中俄在安理會制裁決議上恐成多頭馬車。中、俄兩國與國際社會唱反調，要求停止對北韓的制裁，並以談判換取和平。中國官媒《環球時報》今（6）日發表評論指出，平壤已經鐵了心，除了核武外一無所有，因此會一直堅持到國際社會承認它的有核地位，使它帶著核武器重返國際社會。

強硬沒用？普亭：北韓吃草也要核武

《環球時報》的這篇社論，再度隱諱地指出中俄反對制裁的想法，評論中引述俄國總統普亭昨（5）日所說，「北韓寧願吃草，也不會放棄（核武）計畫」，國際社會的制裁確實有作用，但需要更多的時間讓效果浮現，只要平壤有不安全感，因此要解決北韓問題需要美、韓配合，只要美國拒絕降低軍事壓力，北韓停止軍事活動的可能性「幾近為零」。

評論認為，只要北韓還有一點理智，就不會發動先發制人的打擊，但在朝鮮半島危機無望解決的情況下，美國會愈來愈想要「玩真的」，而北韓也會採取更激烈的反擊，決定是否發生戰爭的關鍵，在於南韓能不能「做美國的主」，成功阻止美國的「軍事冒險」。然而，即使並未發生戰爭，經濟制裁會讓北韓的國家運轉出現問題，所以北韓每隔一段時間就會搞一個「刺激性行動」，獲取關注並讓大家「陪它一起難受」。

南韓恐成戰爭「殉葬品」

評論指稱，北韓除了核武外一無所有，一定會堅持到國際社會承認它的有核地位，但這就代表聯合國「核不擴散原則」的崩盤，以及「東北亞地緣政治架構的重大改寫」，與其如此，國際社會恐怕寧願選擇開戰。但南韓近期主張反戰，美韓同盟可能出現裂痕。而不論是開戰或是持續僵持，美國很可能「受害最輕」，而南韓則是最大受害者，若繼續保持現有路線，有可能成為半島新戰爭的「殉葬品」。

但是，除了南韓之外，北韓永遠會是最大受害者，現在的確沒有人能影響北韓，但作者也要求近期核武出現重大進展、正意氣風發的北韓好好思考：「連世界第一核武大國美國都嚇不倒北韓，那僅擁有有限核武的北韓又要怎麼嚇倒美國呢？」