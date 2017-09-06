中國海航想入股 德國保險巨頭安聯拒絕

2017-09-06 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國海航集團有意入股德國保險業巨頭安聯（Allianz）（ ALVG.DE ），但據報導，已經遭到安聯高層的回絕。

《南德日報》（Suddeutsche Zeitung）、《路透》報導，海航是在數週前接觸安聯管理層，提及收購股權成為股東，或是多數股東，但遭到拒絕。不過，海航及安聯都不評論此事。

據報導，安聯的股東中，已有中國主權財富基金，即中投公司擁有3%股權，且海航之前已經成為德意志銀行（ DBKGn.DE ）的最大直接股東，更讓德國政府不想要海航再進一步入股安聯。