香港危險了！預測明年GDP將被深圳超越

財經專家預測，香港GDP可能在明年被深圳超越。圖為香港金融區前的維多利亞港。（路透）

2017-09-06 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港回歸中國20年之後，「東方之珠」光彩越來越低，據最新的一項預測，2018年深圳GDP將躍升至3500億美元，超越香港的3450億美元。

《華爾街見聞》報導，Sanford C. Bernstein & Co.亞太策略總監Michael Parker是在一項分析中，做出上述預測。

綜合專家及各項分析結果，過去香港成功，來自於緊鄰中國大陸的地理位置，佔據海外投資者進入中國的重要橋樑角色，但是，香港本身沒有製造業，僅靠服務業撐起市場，經濟結構不穩定，在旅遊市場受挫之後，整體消費立即下跌。

相對於香港，深圳則是同步發展製造業及服務業，由於深圳許多高端金融人才都來自香港，等於香港培養眾多人才進到深圳發展，進一步掏空香港。2010年是個重要關鍵年，深圳GDP成長率接近10%，同期的香港只有約3%，之後更拉開彼此差距。

來自中金公司的報告，對比香港和深圳，不管是在研發強度、研發強度、工業企業研發支出佔比、研發人員密度、獲得風投的資金量等一系列指標，深圳都高於香港；深圳進入高技術產業的「產、學、研」鏈條的正向循環，而香港則是進入不敢投資的惡性循環。