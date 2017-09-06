美F-16戰機驚傳墜毀 駕駛下落不明

2017-09-06 09:52
美國亞利桑那州1架F-16戰機，當地時間週二驚傳失事墜毀。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州1架F-16戰隼戰鬥機，當地時間週二下午驚傳墜毀。
綜合媒體報導，美國國民警衛隊（National Guard）指出，這架隸屬亞利桑那州空軍警衛隊的F-16戰機，下午3時許於薩福德（Safford）西北方20哩附近失事。
報導指出，機上駕駛生死未卜，搜救隊伍目前已趕抵現場進行搶救，美國空軍也組成調查委員會釐清事發經過。
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美國亞利桑那州1架F-16戰機，當地時間週二驚傳失事墜毀。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州1架F-16戰隼戰鬥機，當地時間週二下午驚傳墜毀。
綜合媒體報導，美國國民警衛隊（National Guard）指出，這架隸屬亞利桑那州空軍警衛隊的F-16戰機，下午3時許於薩福德（Safford）西北方20哩附近失事。
報導指出，機上駕駛生死未卜，搜救隊伍目前已趕抵現場進行搶救，美國空軍也組成調查委員會釐清事發經過。