賴清德組閣、世大運熱潮 港媒：小英完封2名假想敵

總統蔡英文（中）5日親自召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德（右）接任，行政院長林全（左）也出席。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-06 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德即將接替林全，擔任行政院長。中國官媒發表社論嘲諷，批評總統蔡英文是在玩「丟卒保車」，蔡為保支持率，將行政院長換掉，很符合台灣的政治傳統。港媒指出，蔡英文靠著賴清德組閣、世大運熱潮，完封賴清德、柯文哲2名2020總統大選的假想對手。

環球時報：行政院長替總統檔子彈

《環球時報》5日社論指出，扁政府和馬政府時期都用了6名行政院長，蔡英文看來還會再換，最近幾年台灣的行政院長被評價為「越做越小」，基本上是給總統用來「擋子彈的」，所以支持率下滑時，首先想到的就是換行政院長，這很符合台灣的政治傳統。

《環時》表示，外界沒人對賴清德接替林全的來龍去脈感到興趣，人們只是看到蔡英文迅速開始「丟卒保車」的自救遊戲。文末還形容今天的台灣是像被溫水煮到一半的青蛙。

中評社：蔡英文完封賴清德、柯文哲2對手

香港《中評社》認為，賴清德擔任行政院長後，「蔡賴體制」確立賴清德2020年總統大選不可能出馬挑戰蔡英文連任，另外，蔡也藉由世大運熱潮確立「2018再與柯文哲合作」，一次完封賴清德、柯文哲2名對手。

《中評社》說，若賴清德台南市長任滿，時間正好卡到蔡英文力拚連任時期，時間點的銜接對賴很不利。如今賴接下閣揆為2020「蔡賴配」鋪路，要拚大位2024再說，雖非最佳方案，也是次佳方案。把賴綁在行政院長的位子上，讓柯繼續去當台北市長，免除這兩人在2020出來挑戰她連任總統。