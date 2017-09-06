川普廢追夢人計畫 歐巴馬批殘酷錯誤

2017-09-06 05:12

〔中央社〕美國前總統歐巴馬今天表示，川普政府決定廢除他5年前所推行的「追夢人」（Dreamers）計畫，是「殘酷」、「自我傷害」和「錯誤」。他並呼籲國會干預。

歐巴馬在臉書上貼文表示：「讓我們明確指出，今天的行動不是出於法律的要求。這是政治決定，是道德問題。」

「不管美國人整體而言對移民可能有什麼關切與抱怨，我們不應威脅這群年輕人的未來，他們不是因為本身的錯來到這裡，他們不構成威脅，也未從我們其他人拿走任何東西。」

「保護這些年輕人和我們的未來，是國會議員的責任。」

川普表示，這項政策在法律上有瑕疵，他必須優先考量土生土長的美國人。

歐巴馬表示：「鎖定這些年輕人是錯誤的，因為他們沒有做錯事。」

「這是自我傷害，因為他們希望創業，在我們的實驗室工作，從軍，對我們熱愛的國家有所貢獻。這是殘酷的。」

「假使我們孩子的科學老師或我們友好的鄰居是追夢人呢？我們應當把她送到什麼地方？送到她不知道或不記得的國家，處在她甚至不會講的語言中？」

川普今天為他廢除俗稱「追夢人」計畫的決定辯護，表示必須優先考量「美國勞工」。這項特赦計畫使80 萬孩提時期被非法帶到美國的移民免遭驅逐。

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）報導，川普在決定終結「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA），立即引發強烈抗議後，在書面聲明表示：「我們促進移民改革的優先和最高考量，必須是改善美國勞工和他們家庭的工作、薪資和安全。」

美國商界領袖、民主黨人和許多共和黨人，呼籲川普不要廢除這項計畫，表示這會損及美國經濟且不符合美國價值。