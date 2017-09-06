韓副外長華府演說：韓國非懦夫 但不接受另一場戰爭

對於北韓試爆氫彈，南韓也不甘示弱，演習發射兩枚導彈回敬。（法新社）

2017-09-06 05:16

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕在北韓宣佈成功試射氫彈後，川普政府再次宣稱美國已準備好回應的軍事選項，韓國副外長趙顯今天卻在「戰略暨國際研究中心」的美韓關係研討會上表示，韓國不是懦夫，但不接受朝鮮半島發生另一場戰爭。

趙顯說，韓國有「兩個不接受」：一是不接受北韓為核武國家；二是不接受朝鮮半島發生另一場戰爭。韓國明白川普總統為什麼要說，所有的選項都在談判桌上，但大家需要避免誤解和誤判。

美國國務院今天宣佈，為落實美國總統川普與韓國總統文在寅的共識，美韓將針對北韓核武威脅成立「延展嚇阻戰略與諮商小組」，表示美韓的外交與國防部門已發展出新的架構，近期會展開對話。未來這個小組每年都會舉行一次預備會議以利美韓在北韓議題上有更佳的協調與合作。

趙顯的說法顯示美韓在應對北韓核武威脅上出現落差，而且韓國的文在寅政府根本排除任何軍事選項。趙顯說，韓國人不是懦弱，而是清楚記得上次韓戰的後果。韓國會做的是強化對北韓的制裁與壓力；此外，韓國會藉由放寬導彈彈頭限制以及部署薩德飛彈防禦系統以強化對北韓的嚇阻。

趙顯在華府的演說中指出，美國也絕對不會接受北韓成為核武國家，但做為全球強權，美國似乎心有旁騖，給北韓有可趁之機，美韓需要更長期地專注於北韓危機，協調合作出一個更細緻的政策。

趙顯解釋文在寅要與北韓對話的理由。他說，美國有人批評兩韓對話的時機不對，但韓國有此需要。南北韓之間針對朝鮮半島無核化的對話要看適當時機，但是另一種針對人道與非軍事區的對話不能停。他們希望有朝一日第二種對話能創造有利條件讓第一種對話能順利進行。

至於聽眾質疑韓國如何能夠不接受北韓成為核武國家，又要對話是否自相矛盾，趙顯說，美韓如果能密切合作找出施政地圖，未能說服中國接受，或許可以有機會成功。

美國企業研究所亞洲研究中心主任卜大年認為，川普政府的政策是要北韓成為中國不可承受之痛，視北韓為負債而在朝鮮半島無核化方面採取作為。他第一次見到中國如此懼怕情勢的發展，日韓的攻擊能力因北韓危機而加強，美國未來還可能制裁中國國有企業，他認為川普最終會邀使中國合作。