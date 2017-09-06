廢追夢人計畫惹議 川普強調美勞工優先

2017-09-06 03:52

〔中央社〕美國總統川普今天為他廢除俗稱「追夢人」（Dreamers）計畫的決定辯護，表示必須優先考量「美國勞工」。這項特赦計畫使80 萬孩提時期被非法帶到美國的移民免遭驅逐。

法新社、美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）報導，川普在決定終結「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA），立即引發強烈抗議後，在書面聲明表示：「我們促進移民改革的優先和最高考量，必須是改善美國勞工和他們家庭的工作、薪資和安全。」

美國商界領袖、民主黨人和許多共和黨人，呼籲川普不要廢除這項前總統歐巴馬5年前推行的計畫，表示這會損及美國經濟且不符合美國價值。

川普上任後曾對這些年輕移民的命運公開表示極度痛苦和猶豫不決，聲稱這是他所面對最困難的決定之一，他上週還宣稱：「我們都愛追夢人。」

他在聲明中說：「我不贊成為了父母的行動懲罰兒童，這些兒童目前大多已成年。但是我們必須承認，我們之所以是充滿機會的國家，是因為我們是法治的國家。」

「是立法部門制訂法律，不是行政部門，這是我們憲政體制的基石，也是我鄭重宣誓要維持、保護和保衛的。」

司法部長塞申斯（Jeff Sessions）稍早宣布川普的最後決定時表示，之所以廢止這項計畫，是因為這項計畫違背憲法，剝奪數十萬美國人的工作機會。

這項計畫提供類似居留證給來到美國時未滿16歲，且無犯罪紀錄的年輕人，證件每兩年更換一次。

川普強調這項居留證件不會迅速廢除，會在未來6到24個月間，隨著證件到期逐步廢止。

他表示，草擬移民改革法案，處理這項計畫受益人的處境，是國會的責任。不過國會多年來一直無法通過移民改革法案。

川普說：「國會現在有機會提出負責任的移民改革，優先考量美國人的工作與安全。」

國土安全部代理部長杜克（Elaine Duke）在聲明中說：「司法部今天施行的措施，目前的受益人在2018 年3月5日前不會受到影響，因此國會有時間提出適當的立法解決辦法。」

如果國會無法就移民改革達成共識，受益人的居留證件到期時，就會成為非法居留。

國土安全部一名高階官員表示，屆時這些人可能遭到驅逐。