北韓核試威力較預估高 氫彈可能性加大

2017-09-06 01:04

〔中央社〕北韓第6次核試的爆炸威力達到了氫彈級別的逾100千噸爆炸當量，大幅高於日本政府原先分析的70千噸。日本防衛大臣小野寺五典5日明確表示，爆炸當量預計上修至約120千噸。

共同社報導，歐美專家間認為，就是北韓所主張試爆氫彈的看法趨於強勢。

鑑於北韓核彈頭的開發進展，日美兩國政府預計平壤當局還可能試射飛越日本上空的洲際彈道飛彈（ICBM ），正進行警戒。

美國在廣島投下的原子彈爆炸當量為16千噸，在長崎投下的則為21千噸。不過，無法排除北韓此次試驗的是使用了與氫彈相通核融合反應的加強型原子彈，日美將慎重展開分析。

為探測可能釋放到大氣中的放射性稀有氣體等，防衛省5日派出航空自衛隊的C-130運輸機和T-4教練機。觀測大氣的美軍偵察機WC-135也已飛抵美軍嘉手納基地（位於沖繩縣嘉手納町）。

小野寺對媒體指出，全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）把核試造成的地震從芮氏規模5.8上修至芮氏規模6.0（暫定值），認為基於該暫定值可估算爆炸威力約120千噸。

挪威地震研究機構「挪威地震陣列所」（NORSAR）也估算為120千噸，並稱「（氫彈試驗此一北韓）主張的可信度有所提高」。

北韓8月29日發射了飛越北海道上空的中程彈道飛彈火星12型。北韓勞動黨委員長金正恩指示稱，今後還將頻繁進行以太平洋為目標的彈道飛彈發射訓練，推進戰略戰力的實戰化，北韓有可能基於核試得到的數據，改良火星14型並進行試射。