白邦瑞：美國應對南韓的核能發展持開放心態

2017-09-05 23:53

〔駐美特派員曹郁芬／華府5日報導〕「百年馬拉松」作者白邦瑞今天表示，面對北韓的核武威脅，已有人呼籲美國重新在韓半島部署核武，他目前雖不完全贊同南韓發展核武，但認為美國對南韓的核能發展應保持開放心態。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」今天就美韓盟邦關係舉行研討會。媒體報導可望出任美國駐韓大使的維克特·查（Victor Cha）擔任主持人，不過面對記者追問，他避談自己的人事任命。與會者多主張美日韓應在北韓危機中強化三方的合作，也反對川普政府此時撤銷美韓自由貿易協定。

北韓在洲際彈道及核彈上的進展，使美國出現重新在韓半島部署核武或是讓日韓自行發展核武的辯論。曾參與川普政府政權移轉的白邦瑞說，美韓同盟關係在此時應更強化，但中國對南韓部署薩德一直有誤解，美國應該對中國做更有效的解說，薩德是針對短飛彈，對中國的長程飛彈不會造成威脅。他說，美國對南韓的核子保護傘仍有效，他不贊成目前讓南韓發展核武，但對南韓的核能發展及未來前景，美國應持開放心態。

不過盧武鉉時代的南韓外長尹永寬說，北韓的核武發展可能弱化美國的核子保護傘，這是美國要考慮的。同時美國若就朝鮮半島無核化與中國展開大交易，可能代表美國會考慮從韓半島撤軍，這些質疑，美國必須與盟邦密切諮商使盟邦了解美國的意圖與作為，否則為了處理北韓的核武威脅，可能傷害美國與盟邦的關係。

美國前國防部亞太副助理部長鄧志強則認為，美國的戰略嚇阻至今沒有失敗過，他比較擔心的是傳統武力的嚇阻對北韓不管用，使北韓採取挑釁作為，美韓應強化這方面的能力。此外，美國對盟邦戰略再保證面臨挑戰，面對北韓的威脅，美國要澄清盟邦對美國軍事能力及安全承諾的質疑。