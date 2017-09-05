「雷殘」分解動作全都錄 Google街景引發網友熱議

有日本網友近日發現，一名歐巴桑騎腳踏車外出時不慎「雷殘」（台語，摔車之意），「分解動作」也被完整拍下。（圖擷取自推特）

2017-09-05 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕Google地圖自推出街景檢視功能以來，常讓不少網友發現奇妙的畫面，近日有網友更發現，一名歐巴桑騎腳踏車外出時不慎「雷殘」（台語，摔車之意），「分解動作」也被完整拍下，引發網友熱議。

有日本網友近日在探索以前住過的地方時，發現有名歐巴桑在從住家騎腳踏車外出時，疑似路面不平穩，險些摔入路旁的水溝，所幸她及時趴扶在一旁住家的外牆上，而這些畫面也都被Google的街景畫面拍下，引發網友討論。

網友紛紛表示，「看起來真的好像漫畫」、「沒有惡意但是我真的笑出來了」、「幸好沒落水」等。

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歐巴桑騎腳踏車外出的畫面被街景拍下。（圖擷取自Google地圖）

歐巴桑疑似因路面不平穩搖搖欲墜。（圖擷取自Google地圖）

歐巴桑從車上掉下來後，看上去就要掉落到水溝中了。（圖擷取自Google地圖）