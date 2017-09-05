聯合技術併購羅克威爾柯林斯，組成全球航空巨擘

聯合技術公司（United Technologies）同意以300億美元（含負債）收購飛機零件製造商洛克威爾柯林斯（Rockwell Collins），將組成全球航空巨擘，所生產的產品涵蓋噴射客機和戰鬥機等。（路透）

2017-09-05 20:09

〔記者盧永山／綜合報導〕聯合技術公司（United Technologies）同意以300億美元（含負債）收購飛機零件製造商洛克威爾柯林斯（Rockwell Collins），將組成全球航空巨擘，所生產的產品涵蓋噴射客機和戰鬥機等。

聯合技術將以每股140美元收購羅克威爾柯林斯，較彭博首度揭露這筆收購案後、洛克威爾柯林斯8月4日的收盤價119美元溢價18%，該公司上週五收在130.61美元。

聯合技術執行長海耶斯（Greg Hayes）表示：「這筆交易將為我們的航太事業增加巨大的能力，公司將聚焦於開發技術先進的設備，讓飛機更有智慧和能連網。」

聯合技術表示，將把航太事業與洛克威爾柯林斯合併，新部門的名稱為柯林斯航太系統。洛克威爾柯林斯執行長歐特伯格（Kelly Ortberg）將擔任這個新部門的主管，而目前擔任聯合技術航太系統（UTC Aerospace Systems）主管的吉特林（Dave Gitlin），將出任該公司總裁兼營運長。