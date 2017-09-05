中美俄等國競逐AI 孟斯克：恐引發第三次世界大戰

高盛發上週布報告指出，中國可能擁有趕上美國的人工智慧實力，美國電動汽車大廠特斯拉、航太製造和運輸服務公司 SpaceX創辦人孟斯克（Elon Musk）週一在推特發文再度警告，除了美國和中國，全球追逐人工智慧，很可能是引發第三次世界大戰的原因。（路透）

2017-09-05 19:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕高盛發上週布報告指出，中國可能擁有趕上美國的人工智慧實力，美國電動汽車大廠特斯拉、航太製造和運輸服務公司SpaceX創辦人孟斯克（Elon Musk）週一在推特發文再度警告，除了美國和中國，全球追逐人工智慧，很可能是引發第三次世界大戰的原因。

孟斯克指出：「中國、俄羅斯、以及很快的所有國家將有強大的電腦科學能力，我認為，在國家層級上競爭強大的人工智慧，很可能引發第三次世界大戰。」

俄羅斯總統普廷上週五在與學生的對談中表示，人工智慧的發展同時引發了「巨大的機會」和「很難預測的威脅」，無論誰成為這個領域的領導者，都將成為世界的統治者。

目前美國被視為在人工智慧領域上領先群雄的國家，Google和微軟等科技巨擘砸下巨資，投入人工智慧的研發計畫。

但高盛發上週布報告指出，中國可能擁有趕上美國的人工智慧實力。報告說：「我們相信人工智慧將成為中國政府的優先議題，也預期中國中央和地方政府將進一步在人工智慧上提供政策和資金援助。」

孟斯克對人工智慧向來敢言，上個月他與其他機器人研發領袖在一封信函中共同署名，呼籲聯合國禁止殺人機器人，他甚至認為這個新興技術比北韓核子衝突對世界的威脅更大。