半島核危機升級之際 美韓同盟也出裂痕

正當美國與南韓這對盟友在正需要更緊密合作的時刻，兩國之間從對北韓方針到貿易協議，都在考驗著美國與南韓兩位作風迥異的領導人之間的磨合。（法新社）

2017-09-05 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕面對北韓核試爆規模一次比一次大，也讓半島核危機升級成全球性的問題；但是正當美國與南韓這個軍事同盟應當緊密合作的時候，兩國之間的分歧也越來越大，從對北韓方針到兩國貿易協議，都在考驗著美國與南韓兩位作風迥異的領導人之間的磨合。

《紐約時報》報導，自1953年南韓、美國簽署《美韓共同防禦條約》後，就一直是最親密的盟友，兩國也在朝鮮半島、越南與阿富汗、伊拉克等戰場並肩作戰，而南韓也在美國的保護下，經濟成長突飛猛進。

但是針對近日美國總統川普接連批評南韓「對北韓談判不是解決問題的辦法」，與威脅要退出「對美國不公平的」美韓自由貿易協定；這些言論讓南韓官員震驚，也突顯兩國67年來的軍事同盟，在面對平壤當局越來越危險時，川普與南韓總統文在寅之間合作有多不容易。

兩位領導人的作風與立場也差異極大；文在寅出身底層，是異議份子與勞工的人權律師；而川普是高舉「美國優先」大旗的房產大亨。

文在寅堅持半島核危機的解決辦法必須建立在「對話與談判上」，雖然文在寅與川普都同意要對北韓進行更加「嚴厲的制裁與加重施壓」；但對於川普針對北韓「炮火和怒火」的要脅，文在寅則強調，必須以和平的方式解決爭端，因為戰爭一爆發，首當其衝的是南韓人，而非美國人。

南韓世宗研究院分析師李成賢（Seong-Hyon Lee，音譯）表示，川普覺得在北韓不斷的試射導彈與核試爆的情況下，文在寅仍堅持對北韓對話的方針顯得幼稚。

而川普也不是第一個懷疑南韓自由派領導人的美國總統，早在20世紀末發現北韓發展核武後，美國與南韓的北韓政策就時常分歧，美國擔心南韓自由派的對話與談判只會讓北韓拿來爭取發展核武的經費與時間。

南韓人也擔心，若是北韓成功發展出搭載核彈頭的洲際飛彈，北韓可能以此要脅美國從南韓撤兵；甚至是全面進攻南韓時，以核武嚇阻美國干涉。