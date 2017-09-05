每天洗髮妨礙學習？ 中國職校奇葩校規惹議

2017-09-05 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕學生髮禁的解禁與否一直是爭論不休的議題，但是管到洗頭的頻率是不是有點管太多了。

《中國青年報》報導，中國濟南有一所職業學校的校規在中國網路上引起了熱議，校規除了有髮禁外，還限制學生洗頭髮的頻率相隔不得小於3天。

該校校規規定，男學生需理平頭，長度在1公釐至3公釐之間，女學生頭髮需齊耳短髮，瀏海不得超過眉毛，後髮不得長達領子，兩側頭髮不得蓋住耳朵；該校學生表示，學校說不理髮就退學，要髮型不顧學習就讓你自行退學。

也有部分學生對這個校規感到不解，說「都成年了，有的都18、19、20歲了，還要求理這種髮型，有點不可思議。」

學校針對此表示，短髮的規定是為了安全，因為學校工科多，專業實習課也多，如果頭髮被機器絞進去很危險，剪短髮可以降低學生人身安全的隱憂；不過為了降低學生的不滿，學校也會要求老師要以身作則，一起遵循髮禁規定。

但是針對洗頭髮的規定，校方僅說，每天洗頭會耽誤學習。

中國網友對髮禁規定大多表示認同，但就洗頭的規定也大感不可思議「兩次洗頭相隔不能少於3天？洗個頭也管？5天洗一次頭？」、「統一髮型我理解，不讓洗頭幾個意思」、「相隔多於三天就臭了，想像一下大家坐在教室裡彼此熏陶的情景…」