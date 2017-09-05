歧視肥宅？澳洲規定BMI太高無法領養小孩

在澳洲想領養小孩門檻很高，其中竟然有因為領養者「身高體重指數」（BMI）太高而被拒於門外。（圖擷自《The Courier Mail》）

2017-09-05 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕許多有生育困難的家庭為了想要有小孩，會去相關機構領養孤兒，但是在澳洲，想領養小孩卻困難重重，其中竟然有因為領養者「身高體重指數」（BMI）太高而被拒於門外。

綜合澳洲媒體報導，澳洲一個專門為孤兒提供幫助的非營利組織「Adopt Change」調查發現，不少想要收養小孩的澳洲夫妻被領養機構所拒絕，其中一項原因僅僅是因為他們太胖了；一名25歲的女子透露，她被領養機構嫌BMI指數太高，而拒絕讓她收養小孩，就算她有保持運動的習慣甚至完成過鐵人三項也一樣，最後，她不得不做縮胃手術來減輕體重，才順利領養到孩子。

BMI是常用的衡量人體胖瘦程度以及是否健康的一個標準，計算方法是用體重（公斤為單位）除以身高（以公尺為單位）的平方，當BMI指數為18.5-23.9時屬正常，超過23.9為過重或肥胖，超過35為重度肥胖，但卻無法反映出體重中體脂肪組織與非脂肪組織。

澳洲醫學協會主席甘農（Michael Gannon）對此表示十分震驚，稱BMI指數成為領養門檻令人匪夷所思，因為BMI無法完美地衡量一個人的健康狀況；去年澳洲僅有196名兒童被領養，比2015年減少5%，創歷史新低。

「Adopt Change」指出，許多領養門檻非常不合理，比如年齡大小和結婚時間的長短，呼籲加速進行改革，把這些已經過時的門檻作修正，以便讓這些孤兒能有一個更永久和有利的環境。