噁！ 北京5間5星酒店 不換床單、不擦馬桶

評測機構發現，北京5間5星級飯店的床上用品都未更換。（圖取自「藍莓評測」官網）

2017-09-05 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕星級飯店就一定乾淨嗎？中國獨立評測機構踢爆，北京有5家頂級5星級酒店不換床單、不擦馬桶，衛生亂象驚人。北京市旅遊發展委員會今（5）日表示，已開始約談這5家酒店，了解情況。

中國獨立評測機構「藍莓評測」昨日公布5家國際知名5星級酒店的衛生狀況調查結果，分別是北京W酒店、北京三里屯國際酒店、北京希爾頓酒店、北京JW萬豪酒店和北京香格里拉飯店。評測人員用特製的隱形印章在床單、被單、浴缸和馬桶上做記號，退房後，隔天再到同一間房間用紫外線燈光檢查記號是否還在。

調查發現，上述5間飯店的床上用品都未更換、浴缸都未清洗、馬桶坐墊沒有徹底清潔，部分酒店沒有更換浴袍，三里屯、希爾頓和JW萬豪酒店則被發現沒清潔漱口杯。「藍莓評測」表示，對於測試結果，「我們感到非常震驚」。

北京《新京報》就此問題詢問上述5家酒店，酒店工作人員都表示，酒店對衛生有嚴格要求，被單、馬桶等用具都會在房客退房後更換、清潔，並表示不會出現評測機構反映的問題。

北京希爾頓酒店公關人員表示，針對評測機構反應的情況，目前正在調查，相關調查進展會及時發布。北京香格里拉飯店的公關部相關負責人也表示，酒店已注意到評測機構的相關內容，「目前酒店已開始內部調查和客房衛生檢測工作。」

北京市旅遊發展委員會今日在官方微博表示，高度注視此問題，已開始約談報導中涉及的5家酒店，了解情況。