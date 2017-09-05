怎擋北韓氫彈？日本防衛省官員：老實說，沒轍

北韓氫彈核試時，傳出日本防衛省官員私下竟表示「沒轍」。示意圖。（資料圖 美聯社）

2017-09-05 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於3日進行第6次核試，並宣稱此次試爆的為氫彈，目前美日中韓四國的估計都認為，這次核試的爆炸威力至少是當年二戰時美國丟在廣島的「小男孩」的五倍，這讓鄰近的日本深感威脅。然而日媒指出，傳出防衛省內的官員竟然私下表示「北韓的能力不斷提升，老實說沒轍」。

據《產經新聞》報導，在北韓核試當天，防衛省派了航空自衛隊收集日本領空附近的空氣樣本，經過檢測後並未發現放射性物質。而警察廳也以警備局為中心，透過各都到縣府的警察本部，以及維繫日本與北韓外交關係的「在日本朝鮮人總聯合會」來收集情報。

但即使官方積極作為，北韓持續不斷的軍事挑釁仍讓日本民眾人心惶惶，北海道襟裳町從事漁業的金丸重幸受訪表示：「若飛彈射過來根本無路可逃，任意妄為的軍事行動是不被允許的，希望（北韓）能夠停止。」

而裝備地對空飛彈的島根、廣島、高知與愛媛各縣的民眾也相當緊張，高知県香南市的超市店長隅田佳克表示：「只要一有導彈試射與核試發生，就會心想『又來了』，再度記憶起才剛忘記的恐懼感。」

不只民眾如此恐懼，官員們似乎也亂了陣腳，在日本官方接到北韓核試消息後，相關行政機關的應對也相當慌張，防衛省官員出勤時，據傳幹部們私下表示：「（北韓）根本是為所欲為」、「北韓的能力一直向上提升，老實說根本沒轍。」