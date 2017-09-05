印度班機降落罕見「洗溝」 機輪卡排水溝動彈不得

2017-09-05 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕印度航空1架波音737-800飛機，今日凌晨2時40分降落喀拉拉邦科欽國際機場時，機輪竟然卡進排水溝內，所幸機上102人成功撤離沒有大礙。

據《新德里電視台》報導，機場消息人士透露，這架飛機應該還要再滑行90公尺左右，卻因過早轉彎，於是飛機在靠近停機坪時，機輪就陷入水溝中。

科欽國際機場發言人表示，機上所有乘客都通過梯子撤離，102人一切安全，沒有任何傷亡傳出。目前印度航空正展開內部調查，並向印度民航總局報告這起事故。