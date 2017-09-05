賴清德接行政院長 日媒：個人未來仕途吉凶未定

總統蔡英文（中）今日舉行記者會，宣布新任行政院長由賴清德（右）接任，並指出這不表示即將卸任的行政院長林全（左）離開團隊，這只是角色調整。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（5）日親自召開記者會宣布新閣揆由台南市長賴清德接任，賴清德與即將卸任的行政院長林全也共同出席，蔡英文，表示未來執政團隊的重心將由「規劃」轉為「執行」。而賴清德接任行政院長消息也受到日本媒體關注，以「親日家」註解賴清德，認為其台獨立場會加強中國的警戒心，同時也直言賴清德接任行政院長，對他個人的未來仕途吉凶未定。

據日媒《時事新聞》報導，林全執政長達約1.3年，支持率不如期待，8月中的全台大停電更讓反彈聲浪變強，因此蔡英文指派賴清德擔任行政院長，是為了要拉抬低迷的支持率。而《產經新聞》更直評，賴清德由於市長任期未屆滿就接任行政院長，未來動向備受矚目；而蔡英文將賴清德拉進內閣，是為了2020年的總統大選做打算，將聲勢可能威脅自己的賴清德放到自己身旁。

而《日本經濟新聞》認為，雖然賴清德曾因「親中愛台」一詞引來批評，但相較於蔡英文的「穩健台獨」，賴清德的台獨意識則更強烈，進入內閣後將會對蔡英文的穩健方針帶來影響，中國政府對台警戒心有可能會提升。