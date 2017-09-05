綠帽從天而降！他圍觀別人捉姦 結果小三越看越眼熟...

一對出軌男女（左圖）遭男方元配與湊巧路過的女方老公當街上演「雙重抓姦」的戲碼。（擷取自微博）

2017-09-05 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕「雙重抓姦」的劇情真實上演？中國蘇州一名人夫外遇，跟小三外出車震時當街被元配逮個正著，正當大老婆罵得起勁時，一名在旁看熱鬧的男子突然抓狂，衝上前對著出軌男就是一陣暴打，原來，事件裡的小三就是暴氣男的老婆。

影片顯示，元配抓到老公攜小三車震後，當街對著老公大吼，罵他「沒錢還請（小三）去吃飯，幾歲的人了還研究車震」，她接著罵小三說「大家看看這個女的，是2個小孩的媽了，還勾引人家老公」，出軌男被罵了個狗血淋頭，正準備回話時，路旁一名原本在看熱鬧的男子突然衝了上來，對著出軌男就是一陣痛打，直到後者踉蹌躲回車上還不停手，一旁的小三見狀連忙上前拉住他。

發生了這段插曲，讓原本拿著手機在錄影蒐證的大老婆當場看傻了眼，不僅罵聲停了也忘了要繼續錄影，影片就在這時停止。對此，目擊此事的網友留言解釋說，暴氣男當時在路上看到別人捉姦，就停下腳步湊個熱鬧，沒想到他看這小三越看越眼熟，最後聽到元配提到「2個小孩的媽」這條線索後，便肯定這名小三就是他老婆，氣得他二話不說衝上前痛毆出軌男。

對此，網友們紛紛留言說「這頂綠帽來的猝不及防」、「這個好辦，4個人都在場，換一下不就得了」、「當然是選擇原諒她」、「看到後面笑死了」、「人都到齊了，4個人好好商量怎麼解決吧」、「太巧了吧」。