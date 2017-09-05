北韓核武達新境界 原能總署：已構成全球威脅

過去國際認為北韓僅是區域麻煩，但現在不再是這樣了，原能總署認為，北韓現在已是全球性的威脅。（路透）

2017-09-05 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓3日試爆氫彈成功，引起國際震驚與譴責，但北韓依然故我，還傳出準備再發射一枚洲際飛彈，來展示核武實力，聯合國國際原子能總署表示，北韓已經從區域麻煩，演變成「全球威脅」。（Global Threat）

據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，北韓成功試爆氫彈之後，朝鮮半島緊張局勢升溫，美韓加緊部署「薩德」防空系統，並作實彈演習；聯合國國際原子能總署（International Atomic Energy Agency，IAEA）署長天野之彌表示，北韓的威脅已經上升到新的層級了，「過去大家認為北韓僅是區域麻煩，但現在不再是這樣了，個人認為，北韓現在已是全球性的威脅。」

天野表示，雖然目前還沒有辦法判斷北韓這次試爆是不是氫彈，但這次試爆所釋放出的能量比以往更大，可以假定北韓核武發展已經取得重大進展；天野指出，過去北韓的威脅和核武有關，但北韓政權現在結合了核武與飛彈，已經成為全球威脅。

全面禁止核子試爆條約組織（Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization）主席也說，這次北韓試爆所引發的人工地震，「是我們國際監督系統所記錄過最大的地震之一」，明顯代表北韓的核武計畫已達到新的里程碑。