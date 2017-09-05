中俄反對斷北韓石油？日本：你們會被國際孤立！

日本政府關係人士指出，若中俄阻擋美日對北韓禁運石油，將會被國際社會孤立。圖左為日相安倍晉三、圖右為中國國家主席習近平。（資料圖 美聯社）

2017-09-05 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於3日進行第6次核試驗，聯合國安理會昨（4）日召開緊急會議，強烈譴責北韓核試，表示會加強對北韓制裁，而美日共同主張對北韓禁運石油，內容尚未明朗的新制裁案將於11日交付表決，若制裁內容包含禁運石油，外界認為美日與中俄兩大陣營將再現摩擦，但日本政府人士認為，若中俄反對制裁，將會「被國際社會孤立」。

據日媒《每日新聞》報導，緊急會議中出了美日韓三國之外，很罕見的邀請了英法兩國，美國聯合國大使妮基．黑利（Nikki Haley）在會中強硬表示，過去20年以來已經進行無數次的對話，但北韓仍執意進行核武與彈道飛彈的開發，「已經夠了」、「外交手段已逐漸用盡」、「採取最強硬的手段」。日本大使別所浩郎則認為「已經不能再浪費時間」，要求安理會通過新的制裁決議案，而英法兩國的大使也提出相同的主張。

而中國聯合國大使劉結一也對北韓表達強力譴責，但也指出「朝鮮半島問題必須和平解決，中國絕不容許朝鮮半島出現混亂和戰爭」，要求美韓兩國停止共同軍事演習，再次思考中、俄所提過的主張。俄羅斯大使納班濟亞（Vasily Nebenzya）也主張與朝鮮半島情勢有關的國家應「立即再次展開對話」。

而美國大使妮基．黑利在會中也表示，美國會對北韓提出新制裁決議案，11日將交付表決，雖沒有明說詳細做法，但外界認為制裁內容如果包含對北韓採取石油禁運，美日將會與中俄發生摩擦，例如過去美國曾提議對北韓禁運石油，就受到了中國的強烈反彈。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府相關人士認為，即使中俄很可能反對，但美日仍積極爭取的目的就是，若中俄不同意，「將形成國際社會孤立兩國的局面」、「中俄難以承受背負包庇北韓的惡劣形象」，預計兩國應會支持新制裁案。不過，中國外交部發言人耿爽昨日表示，石油禁運「取決於安理會成員討論的結果」，「會以負責任和建設性的態度參與有關討論」，但對於川普要求停止與北韓貿易，卻表示「堅決不能接受損害自身利益的情況。」