南韓擁核聲浪抬頭 恐怖平衡將再起？

南韓內主張擁核的政黨逐漸抬頭，而即使是未主張擁核的政黨，也要求文在寅全面修正對北韓政策。（資料圖 路透）

2017-09-05 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於3日再度進行核試驗，讓國際間不敢大意，鄰近的南韓更是無法再忍受這位「惡鄰居」，近日南韓政界鼓吹擁核的聲音愈來愈大，認為北韓已進行第6次核試，除了必須要「放棄對北韓搖尾乞憐的和平政策」外，南韓也到了必須擁核的時機。

據《韓國經濟新聞社》報導，自由韓國黨黨魁洪準杓3日在臉書上發文指出，「必須要強化美韓同盟，以及盡速裝備薩德與戰術核武。南韓政府必須要放棄對北韓搖尾乞憐的和平政策，強化美韓間的同盟。」而黨內主張擁核的代表人物、議員元裕哲也在同日指出，「與其目前解決北韓核問題的方式，必須要推行全新的方法，核武就只能用核武來對應，除了準備比北韓更強、質與量更高的核抑制力以外別無他法。」

而元裕哲在上個月31日與同黨21名議員曾共同發表「和平守護朝鮮半島自衛核武要求決議案」，元裕哲也曾表示：「當北韓推動第6次核試時，我們必須推動比北韓更強的核武，國會必須從自衛權的層次推動到對外宣言擁有獨立核武的層級。」

而南韓國會情報委員會委員長李喆雨在當天的非常院內對策會議中也指出，「必須以配備戰術核武為原點，提出讓韓國能生存的法案，（南韓）已經到了擁有核武的時候了。」另外，雖然「國民之黨」與「正黨」等其他黨派也要求南韓總統文在寅全面修正對北韓政策，但卻未提及核武政策，政界相關人士認為，雖然擁核將會觸及聯合國《不擴散核武器條約》的敏感問題，但支持人士將會積極推行。