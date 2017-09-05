「AI競賽」才是真威脅 馬斯克直言：恐引發三次世界大戰

馬斯克認為，傾國家之力追逐AI能力的競賽，可能會導致第三次世界大戰。（路透）

2017-09-05 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）是人類發展科技的重點項目之一，但科技、商業巨擘馬斯克（Elon Musk）認為，不顧後果追逐AI實力，將會引發第三次世界大戰。

馬斯克身兼電動車特斯拉「Tesla」、太空公司「Space X」，以及全美最大太陽能公司「SolarCity」的聯合創辦人。習慣用推特與網友互動的他，近日針對俄羅斯總統普廷的發言提出看法。

普廷在上週與學生對談中時說，「擁有最優秀AI能力的國家將領導這個世界。」馬斯克則在推特上寫到，「中國、俄羅斯，以及其他國家都將擁有強大的電腦運算技術，若各國都傾全國之力進行AI競賽，有很大的機會引發第三次世界大戰。」

《Business Insider》報導指出，雖然尚無人知曉科技能進步到何種程度，馬斯克還是對AI的發展提出憂慮。然而，即使是目前最聰明的AI，也無法多工作業，能夠被用來下棋的AI，沒有辦法讓它學習拼寫或做其它工作。

但Google旗下的英國人工智慧公司「Deep Mind」執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）與「Skype」共同創辦人塔林（Jaan Tallinn）皆認為，AI總有一天會發展成能夠多工作業，甚至達到「超智慧」的階段，但過程可能需耗時30至100年。

報導中提到，馬斯克在推特坐擁1200萬粉絲，他的評論可能會對AI發展產生負面影響。