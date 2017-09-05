大規模毀滅將到來？日媒：北韓核彈技術只差這一步...

日媒指出，北韓能小型化核彈頭只是遲早的事。（美聯社）

2017-09-05 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於3日進行了第6次核試驗，並宣稱已製造出能以洲際彈道飛彈（ICBM）搭載的微型氫彈頭。但問題在於，北韓的核武與洲際彈道技術實際上到底發展到什麼程度？日媒指出，關注重點應在北韓是否已經完成「小型化」核彈頭，而且北韓能「量產」小型核彈頭是早晚的事。

據《日本電視台》報導，北韓此次試爆的氫彈威力約是70千噸，為上次核試威力的6倍，但目前國際社會該關注的重點應是「是否真為氫彈」，以及北韓目前是否真能製造「小型核彈頭」。日本防衛大臣小野寺五典表示，雖然目前無法否定許多可能性，但專家認為北韓確實已經握有氫彈技術。

而東京工業大學核子工程學擔任助理教授的澤田哲生指出，「北韓的核武已經到了最後階段，距離能量產只是時間早晚的問題」，殖拓大學國際關係學教授武貞秀士則認為，「北韓在短時間內就能像美俄一樣，依照課本的製程來製造核彈」。

另外，北韓官方媒體《勞動新聞》在3日曾指出，此次的氫彈是「能施加強力『電磁脈衝』的多功能化核彈頭」，所謂的電磁脈衝是只核彈在一定的高度爆炸時，伽瑪射線會照射到空氣中的氧、氦原子，產生強大的電磁場，對地面上的電子儀器與電網是「無法修復的損害」，人們恐將無電可用。也就是說，即使氫彈在高空中被攔截，地表上的人也很難全身而退。