緊張！北韓核試爆後 文在寅急call美俄德元首

北韓核試爆後，文在寅昨晚急CALL美俄德三國元首。（歐新社）

2017-09-05 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓試爆氫彈引起國際局勢緊張，南韓總統文在寅昨晚連忙致電給美俄德3國元首，這是他與美國總統川普首次對話，時間約40分鐘，雙方在對話中解除了《美韓導彈指南》規定的韓軍導彈彈頭重量限制，隨規定鬆綁，南韓將可開發攻擊北韓軍方地下碉堡的超強威力導彈。

根據《韓聯社》報導，文在寅向川普承諾，韓方會按照程序盡快完成駐韓美軍薩德反導彈系統的臨時部署。他也強調此次北韓核試驗威力遠大於以往，美韓需與國際社會緊密合作，拿出讓北韓切身感受的超強措施；川普承諾與韓方緊密合作，並重申協防南韓。

文在寅與俄羅斯總統普廷談話約20分鐘，他向普廷表示，聯合國安理會需認真考慮，停止對北韓原油供應和禁止北韓勞務輸出等，切斷北韓外界聯繫的方案。普廷則認同並譴責北韓，不過他認為北韓問題需以外交手段來解決，他建議文在寅6日訪問俄羅斯符拉迪沃斯托克時進行更深層討論。

另外，文在寅也與德國總理梅克爾談話，梅克爾對文在寅的說法表示認同，強調德國會全力予以配合，她也說此次通話也是為了表明德國和歐盟的支持立場。兩人一致認為，國際社會採取制裁是為了讓北韓主動回到對話桌，即使局勢困難也要堅持以和平手段解決北韓問題。