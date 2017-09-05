防北韓 美願售南韓數十億美元軍備

2017-09-05 05:44

〔中央社〕美國白宮說，川普總統今天告訴南韓總統文在寅，美方願通過價值「好幾十億美元」的對韓軍售案；同時川普「原則上」同意取消南韓飛彈的彈頭重量限制。

白宮發表聲明說，川普「對南韓採購美國好幾十億美元武器裝備，表示了觀念上的同意」。日前北韓宣稱，已試射一枚微型化的氫彈。

聲明中說，川普和文在寅都「強調，北韓最近的挑釁行為對整個世界構成了嚴重威脅」，並「商定要使用一切可用的手段，對北韓施加最大壓力」。

聲明中並證實南韓方面稍早所宣布，美國將取消南韓飛彈的酬載限制。