反制北韓核爆 南韓飛彈酬載限制取消

2017-09-05 02:44

〔中央社〕南韓青瓦台表示，文在寅總統今天與美國總統川普商定，解除南韓飛彈酬載限制。此時聯合國安全理事會正開會商討，如何處置北韓最近也是威力最大的一次核子試爆。

青瓦台發表聲明說，文在寅和川普在電話中「商定，取消南韓飛彈酬載限制，以有效反制」北韓昨天核爆。北韓宣稱，此次試爆的是一枚可由長程飛彈搭載的氫彈。

根據美、韓2001年簽署的雙邊協定，南韓彈道飛彈的最大彈頭重量限制在500公斤。

隨著北韓與美國僵持更甚，南韓內部有關自行建造核武以抵禦北韓的主張也與日俱增。