緬甸衝突洛興雅人受苦難 歷史一次看懂

2017-09-05 01:04

〔中央社〕緬甸8月爆發暴亂以來，數以萬計洛興雅人（Rohingya）逃到孟加拉。為什麼緬甸逾100萬洛興雅人會被認為是世界上受到迫害最嚴重的少數民族，半島電視台（Al Jazeera）整理如下：

●誰是洛興雅人？

洛興雅人是穆斯林族群，住在佛教徒佔多數的緬甸已數世紀，目前緬甸境內有110萬洛興雅人。

洛興雅人說的方言，和西南部若開邦（Rakhine）其他人以及緬甸各地的語言都不同。他們未獲官方列入全國135個族群之一，緬甸自1982年拒給公民身分，他們實際上變成無國籍。

緬甸幾乎所有洛興雅人都住在西部海岸的若開邦，沒有政府允許不得離開。若開邦是緬甸最窮的邦之一，充斥像貧民區的營地，缺乏基本設施和機會。

●洛興雅人從哪裡來？

根據很多歷史學家和洛興雅團體，早在12世紀就有穆斯林生活在現在名為緬甸的區域。

「亞拉干洛興雅民族組織」（Arakan Rohingya National Organization）說，洛興雅人自古以來一直生活在亞拉干，即現在的若開。

根據「人權觀察」（Human Rights Watch, HRW），英國統治逾100年期間（1824-1948），有大量移工從今日的印度和孟加拉到緬甸。因為英國當時將緬甸當成印度的一省治理，這被視為內部的遷徙。

緬甸多數本地人對這些移工持負面看法。

「人權觀察」2000年的報告說，緬甸獨立後，政府認為英國統治時的移民不合法，因此拒絕給大部分洛興雅人公民身分。

這導致很多佛教徒把洛興雅人當成孟加拉人，將洛興雅斥為近年因政治理由所創造的新名稱。

●洛興雅人為何不被承認？

根據耶魯大學法學院國際人權中心2015年報告，緬甸1948年脫離英國獨立不久，通過國籍法，界定哪些族群可獲公民身分，洛興雅人不包括在內。但是國籍法規定，若有家人在緬甸居留至少二代，就能申請身分證。

依據這項條款，洛興雅人起初能獲得身分證明，或甚至取得公民身分，還有幾位洛興雅人進入國會任職。

1982年新國籍法通過，洛興雅人實際上變成無國籍。根據國籍法，洛興雅人不被承認是緬甸135族群之一。法律規定三種公民身分，為獲得最基本的公民身分，必須證明家人在1948年前定居緬甸，而且能流利使用一種國家語言。很多洛興雅人缺乏證明文件，因為得不到或當局不給他們文件。

這項法律導致洛興雅人求學、工作、旅行、結婚、信奉宗教、接受醫療的權利一直受限。洛興雅人不能投票，甚至如果通過公民考驗門檻，也必須被列為「歸化公民」而非洛興雅人，並被限制不得從事醫藥和法律等行業，也不能競選公職。

●洛興雅人問題翁山蘇姬怎麼說？

掛名國務顧問的緬甸實際領導人翁山蘇姬拒絕真正討論洛興雅人困境。

翁山蘇姬和她的政府不承認洛興雅人是一個族群，並將若開邦暴力衝突以及出動軍隊鎮壓所謂「恐怖分子」的行動都歸咎於他們。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬雖沒有掌控軍隊，但她一直被批評未譴責軍隊濫用武力，以及未挺身而出為緬甸的上百萬洛興雅人爭取權利。

●洛興雅人問題孟加拉怎麼說？

近50萬洛興雅難民住在孟加拉簡陋的營地，大多數仍沒有登記。

孟加拉認為大部分跨越邊界住在營地外的人是「非法潛入」境內。孟加拉經常試圖阻止洛興雅難民越界。