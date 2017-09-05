安理會討論北韓核試 美促祭最強硬制裁

2017-09-05 00:38

〔中央社〕聯合國安全理事會今天召開緊急會議，希望能針對北韓昨天進行的第6次也是威力最強一次核子試爆作出回應，美國痛批北韓擺出求戰姿態，呼籲安理會祭出最強硬制裁。

北韓昨天宣稱成功試爆氫彈，並說是為安裝在長程飛彈上而設計，美國、英國、法國、日本和南韓因而要求安理會召開緊急會議。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）告訴安理會，北韓的作法令人「忍無可忍」，她呼籲對北韓實施「可能的最強硬措施」。她說：「唯有最強硬的制裁能讓我們透過外交解決這個問題。」

她表示，美國將會提出懲罰北韓的新制裁決議案，希望在本周進行討論，11日就交付表決。她沒有明說華府支持採取什麼作法，但外交人士指出，若是實施石油禁運，將對北韓經濟造成癱瘓性的影響。

海利指出，自北韓2006年首次試爆以來，安理會一再祭出制裁措施，卻都起不了作用，北韓領導人金正恩還「渴求一戰」。

她說：「儘管我們多所努力，北韓的核子計畫仍然比以往更為進步和危險。美國從來不希望發生戰爭。我們現在也不希望有戰爭。但我國的耐心不是無窮無盡的。」

對於中國與俄羅斯建議北韓凍結核武與飛彈計畫，交換美國與南韓暫停年度聯合軍事演習，海利嗤之以鼻。

她說：「若是有流氓政權拿核子武器和洲際彈道飛彈對著你，你不能採取降低防衛的作法。沒人會這麼做。我們當然不會。」

不過，中國今天再度呼籲採取外交會談，處理北韓核子試爆引發的危機，並且警告說，不容朝鮮半島發生動亂和戰爭。

中國駐聯合國大使劉結一說：「在我們說話之際，朝鮮半島情勢持續惡化，陷入惡性循環局面。」

他表示：「朝鮮半島問題必須和平解決。中國不容朝鮮半島發生動亂和戰爭。」

由於南韓警告北韓可能在準備再次發射飛彈，日本駐聯合國大使別所浩郎也主張祭出強硬的新制裁。

他在安理會展開會議前告訴記者：「我們不能再浪費任何時間。我們必須讓北韓感受到壓力。如果他們繼續一意孤行，將須承受後果。」

自北韓2006年首度核子試爆後，安理會已實施7套制裁措施，但平壤政權一再找出辦法規避這些措施。