再傳青少年遭警殺害 菲律賓司法部介入調查

菲律賓的掃毒行動讓警方權力大幅擴大，造成許多濫殺無辜的事件，民眾起初支持杜特蒂的掃毒政策，但近日漸感暴力與無法可管，反對聲浪逐漸升高。（美聯社）

2017-09-05 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒行動執行的相當徹底，相對賦予菲律賓警方更大的執法權力。菲律賓司法部今（4）日表示，將介入調查警方疑似刑求並殺害一名19歲青少年。

綜合外媒報導，菲律賓警方表示，上月17日，19歲青少年阿納茲（Carl Angelo Arnaiz）在馬尼拉北區持手槍搶劫計程車，當場遭到警方擊斃。但驗屍結果與司法部調查卻發現，阿納茲是在戴著手銬的情況下遭到警方開槍射殺。阿納茲身上總共中5槍，其中3槍位於胸口，另外2槍分別命中左身與右臂。

帶領法醫團隊的醫師歐文（Dr. Erwin Erfe）表示，胸口的3槍應該是在阿納茲跪著的時候射入的，右手臂上的1槍應是阿納茲反射性抵擋子彈所中的。而阿納茲的手上手銬的痕跡非常明顯，身上也多處擦傷，顯示他曾遭到拖行。

司法部長阿基瑞也（Vitaliano Aguirre）今日表示，司法部將全面介入調查。阿基瑞也指出驗屍結果和警方說法相違，警方指稱阿納茲曾還擊。

菲律賓警方在上月16日也遭到指控涉嫌殺害一名17歲青少年桑托斯（Kian Delos Santos）。當時警方表示，桑托斯是因販毒拒捕遭到警方擊斃，但桑托斯的家人表示，桑托斯並沒有染毒。路口監視器畫面也拍到，桑托斯被2名警員架走，不久就傳出槍聲，與嫌犯拒捕的說法矛盾。事後涉嫌的3名員警表示，只是疑似桑托斯有販毒的行為就出手。

根據菲律賓國家警察局的統計資料，去年（2016）6月30日至今年7月26日，死於執法部門的緝毒行動中多達3451人，而國際特赦組織和人權觀察組織統計，死亡人數更超過7000人。