川普軍事反制北韓？ BBC：有3種方案

英國廣播公司整理出美國可能對北韓的3種軍事方案。(美聯社)

2017-09-04 23:42

〔即時新聞/綜合報導〕北韓日前試射氫彈後,美國總統川普(Donald Trump)警告北韓,所有的反制方案都在考慮中。英國廣播公司(BBC)刊出一篇題為《北韓:軍事方案選擇(North Korea: What are the military options?)》當中整理了,美國可能對北韓的3種軍事方案以及後果。其中指出,雖然美國擁有無與倫比的軍事實力,但在北韓問題上卻是難以施展手腳。

方案一:加強圍堵

在既有的基礎上加強部署,包括加強薩德系統的防禦性裝備或重火炮裝甲車、強化駐南韓、日本與關島的空軍戰力等。在原有的軍事部署上予以強化是風險最低的選擇,不過一直以來美國及其盟國在東北亞早有軍事部署,所以這個選擇能收到成效不會太高。除了效果低以外,中國與俄國毫無疑問的會站在反對立場,令美國捉襟見肘。且倘若北韓發射大量的彈道飛彈,會消耗美國海軍攔截飛彈的庫存,迫使這些軍艦返回港口,除了無法持續因應北韓威脅外,更有可能觸發直接的軍事衝突。

方案二:外科手術式精準打擊

美國擁有全球最先進的「外科手術式打擊」技術,能夠閃電般的從遠距離實施對某一個特定目標的精確打擊。具體而言,可以使用潛艇或B2隱形轟炸機,發射飛彈攻擊北韓的飛彈設施或核設施。不過,目前難以判斷北韓防空網絡的實力,且倘若任務失敗,戰機遭擊落,駕駛員生存機率渺茫。再者,即便破壞了重要設施,甚至擊斃北韓的領導階層,也無法阻止擁有大量傳統火箭炮的北韓展開報復式攻擊,而人口稠密的南韓將會首當其衝,付出巨大的代價。

方案三:全面入侵

這可說是玉石俱焚的選項。儘管美國在技術上有優勢,但是北韓人民軍經過長期的受訓,可能使用技術含量較低的裝備,造成雙方重大的傷亡。且中國長期支持北韓金氏政權,不會樂見朝鮮半島統一成西方支持的國家。就算全面入侵取得成功,戰後的重建工作將為美國帶來沉重的負擔,考量北韓已歷經60多年的封閉狀態,重建之路將會無比艱鉅。