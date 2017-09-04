川普軍事反制北韓？ BBC：有3種方案

英國廣播公司整理出美國可能對北韓的3種軍事方案。（美聯社）

2017-09-04 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前試射氫彈後，美國總統川普（Donald Trump）警告北韓，所有的反制方案都在考慮中。英國廣播公司（BBC）刊出一篇題為《北韓：軍事方案選擇（North Korea: What are the military options?）》當中整理了，美國可能對北韓的3種軍事方案以及後果。其中指出，雖然美國擁有無與倫比的軍事實力，但在北韓問題上卻是難以施展手腳。

方案一：加強圍堵

在既有的基礎上加強部署，包括加強薩德系統的防禦性裝備或重火炮裝甲車、強化駐南韓、日本與關島的空軍戰力等。在原有的軍事部署上予以強化是風險最低的選擇，不過一直以來美國及其盟國在東北亞早有軍事部署，所以這個選擇能收到成效不會太高。除了效果低以外，中國與俄國毫無疑問的會站在反對立場，令美國捉襟見肘。且倘若北韓發射大量的彈道飛彈，會消耗美國海軍攔截飛彈的庫存，迫使這些軍艦返回港口，除了無法持續因應北韓威脅外，更有可能觸發直接的軍事衝突。

方案二：外科手術式精準打擊

美國擁有全球最先進的「外科手術式打擊」技術，能夠閃電般的從遠距離實施對某一個特定目標的精確打擊。具體而言，可以使用潛艇或B2隱形轟炸機，發射飛彈攻擊北韓的飛彈設施或核設施。不過，目前難以判斷北韓防空網絡的實力，且倘若任務失敗，戰機遭擊落，駕駛員生存機率渺茫。再者，即便破壞了重要設施，甚至擊斃北韓的領導階層，也無法阻止擁有大量傳統火箭炮的北韓展開報復式攻擊，而人口稠密的南韓將會首當其衝，付出巨大的代價。

方案三：全面入侵

這可說是玉石俱焚的選項。儘管美國在技術上有優勢，但是北韓人民軍經過長期的受訓，可能使用技術含量較低的裝備，造成雙方重大的傷亡。且中國長期支持北韓金氏政權，不會樂見朝鮮半島統一成西方支持的國家。就算全面入侵取得成功，戰後的重建工作將為美國帶來沉重的負擔，考量北韓已歷經60多年的封閉狀態，重建之路將會無比艱鉅。