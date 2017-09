教宗方濟各將在本週到訪哥倫比亞,許多民眾為之瘋狂。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕電影「修女也瘋狂」橋段再現!天主教教宗方濟各(Pope Francis)將在本週到訪哥倫比亞,有一名當地的修女饒舌歌手安赫萊斯,將用饒舌唱腔歡迎方濟各的來訪。

綜合媒體報導,天主教教宗方濟各將在9月6日到10日到訪哥倫比亞,當地有一名修女安赫萊斯(Maria Valentina de los Angeles)將參加正式表演活動。安赫萊斯修女曾在電視真人秀「另一個層次」(Another Level)獲獎,並受到當地天主教樂團邀請演唱「讓我們踏出第一步」(Let's Take The First Step),而她將在方濟各面前演唱饒舌插曲。

在愉快的拉丁節奏中,安赫萊斯演唱一段饒舌,「哥倫比亞展開雙手歡迎你。我們快樂地對你說:上帝賜福,神的智慧領你來我們的土地,引導我們」,她也表示,「我們不僅僅是要感謝聖父,而是以教會作為橋樑,讓所有人都能一起參與唱歌」。

哥倫比亞政府去年和左翼叛軍哥倫比亞革命軍(FARC)簽署和平協議,結束半世紀戰爭,教宗方濟各獲推崇協助有功。

