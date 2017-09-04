疑參加婚禮遭綁架 法9歲女童如同人間蒸發

2017-09-04 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕浪漫的婚禮竟藏有犯罪行跡，一名9歲法國女童艾拉烏喬（Maelys de Araujo）在隨父母參加一場婚禮後卻如同人間蒸發，再也沒人看過她。法國檢方今（4）日表示，一名34歲的涉案男子被暫時拘留。

綜合外媒報導，艾拉烏喬在上月27日隨著父母前往法國伊澤爾省的邦特博瓦桑村（Pont-de-Beauvoisin）參加婚禮，之後卻離奇失蹤。警方日前出動大批警力，包含搜救隊與潛水隊，進行地毯式搜索，想找出艾拉烏喬的蹤跡。

檢察官在今日表示，一名34歲的嫌疑男子被控「綁架、非法監禁與任意拘留15歲以下孩童」。聲明指出，這名34歲男子婚禮時也在現場。根據熟悉這起調查事件的消息來源說法，警方在男子的奧迪A3車內採集到艾拉烏喬的指紋，正在調查艾拉烏喬是否有搭乘過男子的車。

警方調查發現，男子還在婚禮後洗車，聲稱是想將車子售出；警方也發現男子身上有2道不明的爪痕，分別在手臂與膝蓋上，嫌犯則稱疤痕是園藝活動造成的。

警方從上週六（2日）訪問超過250名的相關人士，包括180名婚禮的賓客，以及在附近酒吧與教堂停留過的人，並出動警犬隨著艾拉烏喬平時留在玩具上的氣味，一路追隨至婚宴場地的外停車場便失去氣味，提高艾拉烏喬被綁架上車的機率。