樂極生悲！ 日男求婚成功後下一秒摔死

2017-09-04 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本有一名32歲男子在沖繩縣宮古島市的伊良部大橋上向女友求婚，女友答應後，他開心地站在橋的欄杆外側，但腳不小心滑了一下，結果摔落海中，被救起時已經回天乏術。

根據日媒《news24》報導，警方在4日凌晨零時左右接獲報案，指稱有男性從伊良部大橋橋落海，7個小時後，海上保安部在18公尺深的海中發現男子遺體，並確認已經死亡。

報導稱，男子當時有飲酒，至於伊良部大橋在2015年開通，全長3540公尺，是日本不收通行費的橋梁中最長的，也是當地著名觀光景點之一。

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