只因她是華人... 美國非裔女把華裔老婦推落月台

2017-09-04 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國51歲非裔女性米勒（Jacqueline Miller），於上週四（8月31日）在舊金山城市鐵路月台上，涉嫌將1名81歲華裔老婦推下月台，隨後立刻逃逸。警方於當天就追捕到米勒，她供稱自己因為種族因素才會出手襲擊。

據《洛杉磯時報》報導，華裔老人被推落月台後撞擊地面，頭部當場流血，老婦人慌忙地自己用餐巾紙壓住傷口想要止血，幸好她在送醫治療後沒有大礙。

警方在案發後幾分鐘內，在附近將米勒逮捕到案，並依照襲擊和虐待老人等罪名偵辦此案，追究米勒的法律責任。