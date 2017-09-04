執法過當摔幼童被罵翻 中國警察網竟散布假訊息護航

2017-09-04 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名警察在大街上，將懷抱幼童的婦女摔翻在地，導致女童也一併重摔地面，全程被民眾錄下引發熱議，民眾幾乎一面倒指責警方執法過當，更誇張的是，中國警察網官方微博當天下午竟po出假訊息指出影片是2015年的舊事件，護航文立馬被網友拆穿，執法機關竟散布假訊息企圖誤導民眾，讓人民更加怒不可抑。

綜合媒體報導，上海市松江區9月1日上午10點30分左右，一名婦女在路旁與警方發生爭執，該名員警迅速將該名婦女摔翻制伏在地，但婦女當時懷中的幼童也一併遭員警摔飛，當場痛到嚎啕大哭，畫面全被一旁民眾錄下，據民眾指出，當時還被員警威脅：「再拍就送辦！」

影片不久後迅速在中國各大通訊媒體上流傳，民眾幾乎一面倒批評警方執法過當、傷及無辜幼兒，執法相當野蠻。當天下午1點20分，中國官方「中國警察網」微博便發出聲明緊急「闢謠」，指出影片拍攝日期是2015年在廣東清遠的「舊文」，說是偷竊機車的女方先賞員警巴掌，員警才回擊，還酸民眾「質疑前要先核實一下」，但細節很明顯與該段影片不符合，再招網民砲轟。

「中國警察網」眼見事態嚴重，沒過多久立刻將「闢謠」文刪除並發道歉聲明，稱發布了「錯誤闢謠信息」。並承認該起事件「是真的」，已將涉事員警停職處理。但大批網友對於執法單位只顧「逃避責任」行為難予以苟同。

更有人揚言要肉搜該名執法員警，網友們也紛紛留言：「呵呵了，這就是中國警察，人民的敗類」、「打人的警察自己人品差也就罷了，影響已經夠惡劣，你中國警察網公然這麼說話……」、「警察摔小孩無論有怎樣的前因，面對明顯沒有不可控的危險，警察竟然採取如此粗暴的執法方式，都讓人覺得很無語。」、「那不合格的警察把這位奶奶打得流血了。我就想了，某些警察對待老百姓就狠，如去對待黑惡勢力就慫成包了。」、「闢謠變造謠，哈哈哈哈警察網小編幹啥的呢」。

相關影片請見：