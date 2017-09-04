北韓昨兩起地震 傳因試爆現場坑道被炸毀坍塌

北韓國寶李春姬昨下午現身朝鮮國營電視台，以強勁而有魄力的嗓音，宣布成功試爆氫彈喜訊。（路透）

2017-09-04 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間昨天上午11點半，在北韓境內接連傳出兩起地震，規模分別為6.3與4.6，北韓官方並於下午對外宣布，已成功試爆氫彈，有消息指出，由於此次試爆威力強大，豐溪里核試驗場內部分坑道可能被炸毀，才出現第二起地震。

據《韓聯社》報導，昨上午11點半在北韓偵測到規模6.3強震，8分鐘後同一地點再發生另一起規模4.6地震，兩次地震震源深度同樣為0，當天下午在北韓國寶李春姬現身國營電視台，其帶著耀武揚威的神情出現在螢光幕上，以強勁而有魄力的嗓音，宣布成功試爆氫彈喜訊。

北韓至今總共進行了6次核武測試，上一次出現在2016年9月，引發規模5.3地震，伴隨了1萬噸的爆炸能量，是當時是北韓威力最強核試，事隔一年後的第6次核試，其引發的地震規模與威力都創歷史之最。

不過在8分鐘後又偵測到另一起規模4.6地震，有分析指出，這次核試威力強大，北韓豐溪里核試驗場內部分坑道可能被炸毀坍塌，而引發第二起地震，南韓社會憂心放射性物質因此散出。

韓國核能安全技術院（KINS）表示，目前國內各地輻射環境監測站的監測結果顯示，放射性物質檢測數據皆為正常水平，為了研判北韓是否進行核試驗，KINS方面正在檢測懸浮在大氣中的放射性物質，初步分析結果最快將於6日上午出爐。