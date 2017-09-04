世上最危險旅館？ 夏威夷島「活火山民宿」...

這間「鳳凰樓」小屋由拜爾哈茨（Will Beilharz）所設計，佔地約有450平方英尺，距離底下的冒納羅亞火山（Mauna Loa）僅有4英里（大約6.4373公里）！（圖擷自Dezeen）

2017-09-04 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕什麼？活火山旁竟可以住人！夏威夷群島中最大的島嶼「夏威夷島」（又名大島（Big Island））是一座活火山，其中竟矗立著一座名為

「鳳凰樓」（Phoenix House）的小屋，只要有膽量都能花錢進去住房體驗！住一晚新台幣4192元起跳。

近期有許多外媒提過這間「鳳凰樓」小屋，然而因為其位置特別，近日這間小屋再度成了眾人熱議的話題，就連《DcFever》也報導了這間神秘的小屋。這間「鳳凰樓」小屋由拜爾哈茨（Will Beilharz）所設計，佔地約有450平方英尺，距離底下的冒納羅亞火山（Mauna Loa）僅有4英里（大約6.4373公里）！

「鳳凰樓」的建築材料是採用木頭，配有閣樓臥室、起居區和浴室。屋子裡的採光也很好，多面的大窗戶也讓人能愜意欣賞風景。業者的廣告表示，「被熔岩包圍，這裡的場景是『超現實的』。」

自1843年以來，冒納羅亞火山（Mauna Loa）已經爆發了33次，最近一次是在1984年。

「鳳凰樓」的建築材料是採用木頭，配有閣樓臥室、起居區和浴室。屋子裡的採光也很好，多面的大窗戶也讓人能愜意欣賞風景。（圖擷自Dezeen）

只要有膽量都能花錢進去住房體驗！住一晚新台幣4192元起跳。（圖擷自Dezeen）

廚房還配備了餐具，咖啡機，小餐桌，丙烷爐和冰箱。（圖擷自Dezeen）