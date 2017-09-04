有洋蔥！警犬患癌安樂死 警員列隊敬禮送別

邁克爾抱著已經無法行走的「獵手」送牠最後一程，警員與居民民夾道列隊敬禮送別，感謝牠10年來兢兢業業的付出。（圖擷自臉書）

2017-09-04 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國康乃狄克州米德爾敦（Middletown）一隻服役10年的警犬「獵手」（Hunter），被診斷出罹患肝癌，為讓牠不要再受病情折磨，醫院建議施以安樂死，米德爾敦警察局人員夾道列隊敬禮送別，場面哀戚感人。

米德爾敦警察局的德國牧羊犬「獵手」（Hunter）與牠的人類搭檔邁克爾（Michael D'Aresta）從2007年開始就在米德爾敦服務，近日發現「獵手」精神欠佳、行動開始遲緩，送醫檢查後發現「獵手」竟罹患肝癌，由於病情嚴重，獸醫建議施以安樂死減輕牠的痛苦，最後邁克爾抱著已經無法行走的「獵手」送牠最後一程，警員與居民民夾道列隊敬禮送別，感謝牠10年來兢兢業業的付出。

米德爾敦警察局在臉書表示，這對邁克爾警官來說是個艱難的決定，「獵手」已經完美地履行牠的任務，安息吧「獵手」，同時也為邁克爾與家人感到不捨。

臉書也紛紛湧入網友緬懷「獵手」，網友表示：「這是一張震撼人心的照片，清楚地表達出人狗之間的情誼」、「我為他們感到傷心」、「我知道這個決定是多麼地艱難，為邁克爾失去他的夥伴感到遺憾。」