北韓連環爆... 長白山若「震」醒數萬人恐遭殃

《CNN》先前在5月初就有相關的報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的資深國防分析師班奈特（Bruce Bennett）指出，「可能有極大規模的火山爆發，數千或數萬的中國、北韓人民將喪命。」（圖擷自CNN）

2017-09-04 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日（3日）宣稱成功試爆氫彈，目前中國東北與山東輻射顯示正常，「中華人民共和國環境保護部」所屬的國家核安全局，昨日（3日）啟動北韓核輻射環境相關應急預案，並宣布進入二級緊急狀態。

這次試爆產生12萬噸炸藥威力，為廣島原子彈1萬5000噸炸藥威力的8倍，比歷次的核試都還要大，其所造成的波動會不會擾動附近的火山岩漿庫，造成大規模火山噴發，成了當地人另外一項威脅。

《CNN》先前在5月初就有相關的報導，美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的資深國防分析師班奈特（Bruce Bennett）指出，「可能有極大規模的火山爆發，數千或數萬的中國、北韓人民將喪命。」當時，他表示眾人不知道北韓何時會有更大的核子試驗。

報導內容也提到，長白山（Paektu Mountain）約有160萬人生活在距離火山100公里（62英里）的範圍內，而距離北韓的核試場豐溪里（Punggye-ri、풍계리）僅有約115至130公里（70至80英里）。長白山是一座休眠火山，在過去一千年中曾噴發10次，1903年是火山最近一次的爆發，其946年的「千禧年爆發」被認為是歷史上最大的一次。