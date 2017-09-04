亞瑟王還劍傳說湖泊 女童發現驚人雙手長劍

英國7歲女童瓊斯（Matilda Jones），最近竟然在亞瑟王傳說湖泊中，發現4英呎（約1.2公尺）的雙手長劍。（圖擷自《鏡報》）

2017-09-04 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕亞瑟王拔起石中劍的故事廣為流傳，但許多人可能不知道，傳說中亞瑟王的王者之劍，後來被丟入英國的Dozmary湖泊中還給女神。而1名7歲女童瓊斯（Matilda Jones），最近竟然在划船時發現4英呎（約1.2公尺）的雙手長劍！

據《鏡報》報導，傳說中亞瑟王在劍欄之戰（Battle of Camlann）身受致命重傷，他要求回到Dozmary湖泊，好讓他把配劍歸還給女神。據說在經過3次嘗試後，湖裡伸出1條手臂收下王者之劍。

而女童瓊斯如今在湖中水深及腰的地方，真的發現1把和她身高差不多長的雙手劍。弔詭的是，在瓊斯發現長劍之前，她的父親保羅（Paul Jones）正在向她講述亞瑟王的傳說故事。不過保羅認為這把劍的歷史可能只有30年，他猜測這應該只是電影道具而已。

傳說中亞瑟王身受重傷後，將王者之劍拋入湖中還給女神，如今女童瓊斯真的找到1把長劍。（圖擷自《鏡報》）