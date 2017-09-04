重生的象徵？ 美男直奔「火人節」盛火遭火吻死亡

一名41歲的男子米切爾（Aaron Joel Mitchell），穿過重重人群，避開維安人員組成的人牆，直奔50呎（15.24公尺）的熊熊盛火，巡警和執法人員都無法順利阻擋。（路透社）

2017-09-04 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）為期9天的著名「火人節」8月28日開幕，然而活動其間竟意外發生死亡事件，一名男子闖越安全線，活活遭燒死。

綜合媒體報導，七萬多人在美國黑岩沙漠參加這個藝術和音樂慶典，該處距離雷諾市（Reno）大約100英里（160.9344km）。當天（2日）晚上10時30分，活動正焚燒一個40呎（12.192公尺）高的木製人偶，節目達到高潮，然而有一名41歲的男子米切爾（Aaron Joel Mitchell），穿過重重人群，避開維安人員組成的人牆，直奔50呎（15.24公尺）的熊熊盛火，巡警和執法人員都無法順利阻擋。

內華達州潘興郡（Pershing County）警長艾倫（Jerry Allen）表示，消防員急速將男子救出，而後就近送醫，但是最後仍無法撐過嚴重的傷勢，宣告不治。參加者試圖衝入火焰裡，作為重生的象徵。

根據「火人節」的官方網站，今年的節日主題是激進儀式「在2017年，我們邀請參與者創造互動儀式，組織不同儀式隊伍，製作影像、神殿、符號、寺廟和幻象。我們的主題會介於崇敬和嘲笑之間、信仰和相信之間、荒謬和莊嚴之間。」

內華達州北部上週發生由閃電引發的森林野火後，當局封閉了主要的旅行路線，使火人祭活動一度受阻。

美國內華達州黑岩沙漠（Black Rock Desert）為期9天的著名「火人節」8月28日開幕，然而活動其間竟意外發生死亡事件，一名男子闖越安全線，活活遭到燒死。（美聯社）

內華達州潘興郡（Pershing County）警長艾倫（Jerry Allen）表示，消防員急速將男子救出，而後就近送醫，但是最後仍無法撐過嚴重的傷勢，宣告不治。（美聯社）