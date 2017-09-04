南韓2大媒體今聯合大罷工 節目新聞中止播送

南韓的兩大公營媒體MBC和KBS工會宣布，今依原定計畫發動罷工，目前已多個節目因此停播。圖為2014年KBS的工會抗爭。（美聯社）

2017-09-04 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕儘管昨日北韓試爆氫彈，引發南韓社會緊張，但南韓的兩大公營媒體《文化放送》（MBC）和《韓國放送公社》（KBS）工會宣布，今（4日）仍依原定計畫發動罷工，目前已多個節目因此停播。

綜合韓國媒體報導，南韓MBC電視台與KBS電視台今晨開始依原定計畫展開大規模罷工，共有超過3800名員工加入了此次罷工行列，這是相隔5年，兩大台同時展開罷工行動，KBS第2頻道晨間新聞今天已中止播送，第1頻道9點播出的晚間新聞也被迫縮短為20分鐘。

除了新聞外，許多綜藝節目也因此停播，包含原定今天下午舉行的《韓國放送大賞》（即韓版金鐘獎）確定無限期延後；MBC綜藝節目《無限挑戰》、《哥哥的想法》也自本週起停播。

這次聯合罷工的訴求為要求這些公司高層下台，包括MBC社長金張謙與KBS社長高大榮，這些媒體高層在前朝政權時，長年配合政府自我審查新聞，還刻意操作輿論傾向政府，甚至在電視台內部排除異己，將不配合的員工調離原單位。

南韓社會大多支持這次的媒體大罷工，希望政府能正視這問題，讓電視台能恢復為大眾而非政權服務，發揮幫助公眾了解問題以及監察政府的職權，KBS電視台工會與MBC電視台工會均表示，罷工將一直持續到兩家電視台的管理層集體辭職。