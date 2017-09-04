比鑽石更難獲取！中國發現超級金屬 飛機火箭上天全靠它

中國致力研發航空發動機，並提高對航空產品關鍵零件的錸金屬提煉技術，希望透過這項技術，擴大在高溫單晶渦輪葉片的自主設計與生產。（圖擷自南方網）

2017-09-04 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國發現超級金屬「錸」，目前已經應用於航空發動機，以此彌補長期在這方面的不足。相關人士指出，用這個超級金屬所製造的發動機，基本上已經沒有大問題，未來將有機會超越全球，成為國際一流的發動機。

綜合媒體報導，中國部分軍用飛機仍然使用國外發動機，以中國首架自製的大型客機C-919噴氣式客機為例，其發動機也源自一間美法合資的企業。因此，中國致力研發航空發動機，並提高對航空產品關鍵零件的錸金屬提煉技術，希望透過這項技術，擴大在高溫單晶渦輪葉片的自主設計與生產。

中國科學院（University of Chinese Academy of Sciences，簡稱中科院）工程熱物理所輕型動力實驗室主任徐綱表示，團隊正致力於研發渦扇發動機（Turbofan Engine），其中被視為航空產品第一關鍵零件的高溫單晶渦輪葉片都是自主設計、自主生產！

地殼中錸的含量比所有稀土元素都少，甚至比鑽石更難獲取。美國地質調查所（USGS）報告，全球的錸儲存量僅2500噸左右，價格跟白金相仿，一公克要價人民幣300元（約新台幣1377元）。

報導指出，航空發動機每秒散熱1700多度，唯有「錸」金屬不被熔化。這台正在研發的發動機中心，擁有60片單晶葉片式核心部件，每一片葉片輸出馬力都相當於一台2.0排量的運動型休旅車（SUV）。

目前成都航宇超合金技術公司所屬的陝西省洛南縣黃龍鋪鉬礦區，礦山中發現錸的蹤跡，儲量達到176噸，約占全球總量的7％。為了獲得更多錸金屬，成都航宇超合金與湖南有色研究院合作，利用一年多時間成功提取純錸金屬。

報導指出，美國是錸的最大消費國，控制全球銷售市場，處於壟斷地位。由於錸可以廣泛應用於噴氣式發動機和火箭發動機，具有軍事戰略意義，美國與其他西方國家對中國實施常年的材料與技術封鎖，讓中國這項技術突破顯得格外重要。