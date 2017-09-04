試爆氫彈成功 平壤居民：只要有金正恩、我們什麼都不怕

北韓在昨日（3日）宣布其最大的核爆炸是「完美的成功」！南韓的民眾憂心忡忡，深怕「第二次韓戰」一觸即發，而北韓民眾則是高舉胳膊歡呼，不管男女老少皆表露對「前所未有的大爆炸」感到興奮，在兩相比較之下，民眾的心情有著強烈鮮明的對比。（美聯社）

2017-09-04 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日（3日）宣布試爆氫彈成功的消息後，不少國家關注，就連平壤民眾也聚精會神在街上看著「國寶主播」李春姬在中央電視台上發布消息！平壤民眾：「我又重新的感受到，我們是個很強大的核武國家，只要有領導人在，我們就什麼都不用怕。」

綜合媒體報導，北韓在昨日（3日）宣布其最大的核爆炸是「完美的成功」，此舉引發美國總統川普（Donald Trump）強烈的譴責，甚至在推特上痛斥北韓是個流氓國家。南韓的民眾憂心忡忡，深怕「第二次韓戰」一觸即發，而北韓民眾則是高舉胳膊歡呼，不管男女老少皆表露對「前所未有的大爆炸」感到興奮，在兩相比較之下，民眾的心情有著強烈鮮明的對比。

挪威核試監測機構挪威地震學研究所（NORSAR）根據北韓核試後震度推估，這次試爆產生12萬噸炸藥威力，為廣島原子彈1萬5000噸炸藥威力的8倍。

昨日（3日）美國總統川普（Donald Trump）指出，中國試圖解決問題，但沒什麼成效。今天（4日）南韓凌晨進行飛彈發射演習，對北韓示威意味濃厚。